Le Ardite: “Fermiamo la guerra. Costruiamo la pace”

CIVITAVECCHIA – Dalle Ardite di Civitavecchia riceviamo e pubblichiamo:

“Ogni giorno che passa, lo scontro s’innalza e la guerra diventa più disumana e cieca distruggendo ogni residuo spazio di pace. Per questo ripetiamo che va fermata subito!!

Chi ama la pace, come recita la Costituzione Italiana, «ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali».

Le ardite di Civitavecchia non solo aderiscono alla marcia straordinaria Perugia-Assisi indetta per domenica 24 aprile, ma danno appuntamento a tutti e a tutte, ogni mercoledì, alle 18:30, a partire dal 20

Aprile, davanti al Monumento ai Caduti di tutte le guerre, a Piazzale degli Eroi a Civitavecchia.

Siamo solidali con gli ucraini, le ucraine e con tutte le vittime di tutte le guerre dimenticate che continuano a insanguinare il mondo. Con i russi e le russe che si oppongono alla guerra, con chi è costretto a farla e con le vittime della persecuzione anti-russa. Con tutti i bambini e le bambine, le donne e gli uomini di ogni età che pagheranno le dure conseguenze della guerra, in Italia e nel resto del mondo.

Le donne sono bersaglio e campo di battaglia, le profughe ucraine accolte in Polonia si scontrano con la legislazione polacca che vieta loro di abortire, incinte dei loro aguzzini.

Nessuno si rassegni alla guerra e alla corsa al riarmo! Nessuno si pieghi alle leggi della violenza.

Cambiamo narrazione”.

Le Ardite di Civitavecchia