Lavori pubblici, tour ai cantieri. Terminato l’intervento in via De Sanctis, partito quello in via Leopoli

CIVITAVECCHIA – Tour ad alcuni dei cantieri attivi in città, questa mattina, per il Sindaco Ernesto Tedesco e l’Assessore ai Lavori Pubblici, Roberto D’Ottavio. In particolare, questa mattina sono partiti i lavori su via Leopoli, nella parte nord. L’appalto prevede il totale rifacimento della strada, ammalorata in molte parti.

Sopralluogo anche su via De Sanctis, dove l’asfaltatura è stata completata, aggiungendo un altro tassello al reticolo viario attorno viale Apollodoro (dove sono state completate nei mesi scorsi via Matteini, via Filzi, via dell’Acquedotto Romano ed altre traverse).

L’Assessore D’Ottavio ha inoltre preso atto di alcuni dei dissesti lamentati in via Santa Barbara, quadrante per il quale recentemente è stato intercettato un importante finanziamento di fondi sovracomunali.

Commenta il Sindaco Tedesco: “I cantieri sono numerosi in tutta la città, sia in periferia che al centro. D’altronde, molto c’è da fare ma lo stiamo facendo e sono felice che finalmente le persone vedano il frutto della programmazione della prima parte del mandato. Ringrazio gli uffici perché stanno rispondendo bene, nonostante le note difficoltà di organico, alla pressione dei tanti lavori messi in campo e il tour di questa mattina con l’Assessore è servito anche a programmare le prossime mosse”.