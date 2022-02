Lavori pubblici, programmati nuovi cantieri. Sopralluogo anche ad Aurelia

CIVITAVECCHIA – Mentre continuano i cantieri su diverse aree del territorio comunale, l’Assessore ai Lavori Pubblici Roberto D’Ottavio ha effettuato, accompagnato dal consigliere Massimo Boschini, in un paio di quartieri.

Tra questi anche Borgata Aurelia, oggetto di un annoso problema legato alla proprietà privata di tutto il complesso storico, strade comprese. Sul posto, D’Ottavio e Boschini hanno incontrato una delegazione di residenti, con il delegato al quartiere Daniele Lucarelli. Ha dichiarato l’Assessore: “Tutti sanno che la situazione di Aurelia è molto complesso. Ma noi siamo la squadra del Fare: per ora programmiamo, poi qualcosa faremo…”.

Anche via Maroncelli, in zona Boccelle, è stata oggetto di un sopralluogo. “Ringraziamo i residenti della disponibilità che consentirà agli uffici di programmare una riqualificazione urbana e in particolare il ripristino della sicurezza stradale”, ha commentato il consigliere Boschini.