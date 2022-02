Lavori pubblici. L’Assessore D’Ottavio: “Terminato l’intervento in via dell’Immacolata, cantiere aperto in via Fusco”

CIVITAVECCHIA – Sopralluoghi sono stati effettuati nei giorni scorsi da una delegazione composta dal presidente Emanuela Mari e dal consigliere Massimo Boschini: i due sono stati accompagnati dall’Assessore ai Lavori Pubblici Roberto D’Ottavio presso alcuni dei cantieri attivi in questo momento in città o a toccare con mano opere appena concluse.

In zona Mediana, è in atto un intervento di ripristino su via Fusco, dopo la riuscita dell’analogo intervento effettuato negli anni scorsi sulla parallela via Montanucci: ma seguiranno altre operazioni per restituire percorribilità alle strade in quell’area. La riqualificazione della rete viaria continua anche sul quadrante di via Terme di Traiano: completata via dell’Immacolata, interessata dal traffico veicolare quotidiano in entrata ed uscita dagli istituti scolastici. In via delle Molacce, dove la strada è finalmente percorribile, il sopralluogo ha interessato il movimento franoso.

“Contiamo di riparare anche quella ferita entro l’anno”, ha commentato l’Assessore D’Ottavio, “i cantieri aperti in città sono tanti perché c’è tanto da fare, ma con una attenta programmazione da parte degli uffici stiamo cercando di limitare i disagi dovuti ai numerosi lavori in corso, un po’ in tutti i quartieri”.