Lavori pubblici, l’Assessore D’Ottavio: “Anche a San Liborio ottimi risultati, ma la campagna di interventi continua”

CIVITAVECCHIA – Continuano i sopralluoghi dell’Assessore Roberto D’Ottavio nei quartieri interessati dagli interventi dei Lavori Pubblici. Accompagnato da consiglieri di maggioranza, l’Assessore ha effettuato una ricognizione del quartiere San Liborio.

“Nell’occasione abbiamo potuto toccare con mano la trasformazione impressa negli ultimi mesi a tutta la zona, anche con il completamento di opere che semplicemente non erano mai state realizzate. Siamo giunti ad asfaltare il 70% delle strade e a rifare il 50% dei marciapiedi esistenti, ma ci sono comunque altri interventi programmati, cui sarà dato corso nel 2022, in particolare su illuminazione, ampliamento di alcune strade e ancora marciapiedi”. A San Liborio è peraltro iniziata proprio in queste ore una operazione di pulizia delle aree verdi.

Ulteriore sopralluogo si è avuto a Borgo Odescalchi. “Accompagnato dal consigliere D’Amico, abbiamo avuto un incontro in loco anche col delegato di Fratelli d’Italia. Sappiamo che c’è molto da fare ma anche per il Borgo c’è un progetto pronto, che presenteremo con una conferenza nei prossimi mesi insieme alle altre iniziative dell’assessorato assunte per la parte storica del tessuto urbano”, conclude D’Ottavio.