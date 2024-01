Lavori in corso a Cerveteri, restyling per la prima parte di via Italo Chirieletti

CERVETERI – Lavori in corso all’ingresso di Cerveteri. Si sono infatti aperti in Via Italo Chirieletti i cantieri per la realizzazione delle opere migliorative al progetto della rotonda già realizzata all’ingresso della città.

Nel dettaglio, verranno sostituite, al fine di garantire sicurezza e decoro, le alberature presenti, con delle nuove le cui caratteristiche non andranno in futuro ad inficiare la stabilità del manto stradale e soprattutto verrà effettuato un intervento di rifacimento del manto stesso su tutta l’area interessata dal cantiere.

“Si tratta di lavori importanti in una zona estremamente trafficata della nostra città, sulla quale giungono le auto dalla Fontana Morella e ne entrano moltissime uscendo dalla rotatoria – ha dichiarato l’Assessore alle Opere Pubbliche Matteo Luchetti – questi lavori hanno un costo di circa 100mila euro e ci consentiranno dunque di mettere in sicurezza un’area che necessitava assolutamente di un intervento concreto come lo è questo attualmente in corso. Inoltre, si sta lavorando all’efficientamento delle opere per il deflusso delle acque meteoriche. Interverremo dunque per ridurre al minimo, in caso di forti piogge, eventuali disagi e migliorare il deflusso dell’acqua piovana”