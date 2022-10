L’Assessore Napoli: “Spettro autistico, pubblicato il bando per il sostegno alle famiglie”

CIVITAVECCHIA – L’Assessore Cinzia Napoli comunica che è stato approvato l’avviso pubblico per il sostegno alle famiglie con minori nello spettro autistico fino al dodicesimo anno di età.

Le famiglie con minori nello spettro autistico fino al dodicesimo anno di età, residenti nel territorio del Distretto 4.1 (Civitavecchia, Santa Marinella, Allumiere e Tolfa), possono presentare domanda per l’erogazione di contributi a rimborso delle spese sostenute nell’annualità 2022 per programmi psicologici e comportamentali strutturati (quali, ad esempio, Applied Behavior Analysis – ABA; Early Intensive Behavioural Intervention – EIBI; Early Start Denver Model – ESDM; Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped Children – TEACCH) e/o di altri trattamenti con evidenza scientifica riconosciuta.

Le domande potranno essere presentate dalle ore 8,00 del 17/10/2022 alle ore 12,00 del 18/11/2022 esclusivamente online, accedendo al link di seguito indicato, tramite utilizzo dello SPID o CIE.

https://comunecivitavecchia.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=SOC_007