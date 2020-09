CIVITAVECCHIA – “A beneficio dei frequentatori del Piccolo paradiso smentisco categoricamente le fake news diffuse in queste ore ordine ad una ipotesi di chiusura del sito. Fermo restando il rispetto di quanto disposto dall’ordinanza di balneazione in emergenza covid non è prevista alcuna interdizione del sito in questione che sarà soggetto a chiusura serale alle 20,00 per essere riaperto la mattina”. Questo quanto afferma l’Assessore all’Ambiente del Comune di Civitavecchia, Manuel Magliani.