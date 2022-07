L’As.S.pro.Ha ringrazia il Sindaco Tedesco

CIVITAVECCHIA – Tutti i ragazzi del Centro estivo organizzato da As.S.proHa. Onlus e il presidente Cristian Cropani ringraziano il Sindaco Ernesto Tedesco per la bellissima esperienza vissuta in occasione della visita presso il Comune di Civitavecchia venerdì 1 luglio.

“Molte sono state le domande da parte dei bambini anche personali – commenta Cropani –Uno di loro ha fatto presente che il nonno e la mamma stanno aspettando di essere ricevuti ed il Sindaco Tedesco, tramite la segretaria, si è attivato per fissare l’appuntamento. Ha risposto a domande su incendi, illuminazione, pulizia della città e sulla spinosa questione delle strisce blu a pagamento per i portatori di Handicap. A quanto sembra c’è da poco una delibera ma gli ausiliari del traffico continuano a fare le multe. Perciò si è dichiarato disponibile, di fronte ad una contravvenzione, nel discutere il da farsi. Ringraziamo il Sindaco Ernesto Tedesco anche per aver ribadito l’impegno nel rendere operativa quanto prima la storica sede di San Gordiano”.