L’ANPI: “Una grande manifestazione cittadina per la pace in Ucraina”

CIVITAVECCHIA – La Sezione ANPI di Civitavecchia lancia la proposta di una grande iniziativa in favore della pace in Ucraina per il prossimo 24 febbraio.

“Così come avverrà in molte altre città del Paese, infatti – si legge in una nota dell’ANPI cittadina – riteniamo che anche nel nostro territorio tutte le forze democratiche che hanno come obiettivo la costruzione di un percorso di pace concreto ed effettivo, abbiano il dovere di mobilitarsi per chiedere a gran voce che si torni a lavorare seriamente a una soluzione diplomatica del conflitto, così da porre fine alle sofferenze di un popolo ormai in ginocchio e ricostruire quel clima di cooperazione e dialogo necessario per una pacifica convivenza tra i popoli. A tal fine, come sottolineato anche dal nostro Presidente nazionale, crediamo sia indispensabile mettere da parte le divergenze di opinioni sulle effettive responsabilità di questa guerra, sull’invio o meno di armi, così come sull’erogazione o meno di sanzioni, ricercando la più ampia unità, allo scopo precipuo e imprescindibile di riavviare le trattative tra le forze belligeranti e, quindi, fermare una volta per tutte questa folle guerra”.

“Pertanto – conclude la nota – invitiamo la cittadinanza e tutte le organizzazioni impegnate per la costruzione della pace e per la solidarietà internazionale a manifestare la propria adesione, nonché a fornire il proprio contributo alla realizzazione dell’evento, partecipando all’incontro che si terrà giovedì prossimo, 16 febbraio, a partire dalle ore 17, presso la sede della Compagnia Portuale Civitavecchia in Via della Cooperazione n. 1, nell’ambito della quale saranno discusse e definite le che le modalità di svolgimento dell’iniziativa”.