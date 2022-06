“L’angolo di Neanderthal”. Quando la destra non sa cosa fa la sinistra

CIVITAVECCHIA – “Salvo che qualcuno non sappia darci una spiegazione esaustiva, questo, sembrerebbe proprio uno di quei casi, in cui la mano destra, non sa cosa fa quella sinistra”.

Così il portavoce del Gruppo civico Sicurezza e decoro urbano, Remo Fontana, commenta quanto accaduto in questi giorni nella parte bassa di viale Nenni dove, “dopo anni che era praticamente sparita, solo da qualche giorno, era stata finalmente ridipinta la segnaletica orizzontale”. “Bene – riferisce Fontana – questa mattina, alcuni operai stanno effettuando sul posto, lavori di fresatura della strada, asportando l’asfalto e con esso, tutta la segnaletica che era stata appena disegnata, probabilmente, per ripristinare parte del manto stradale compromesso a seguito di precedenti scavi. Non sarebbe stato più logico ed economico rifare prima il sedime stradale e poi la segnaletica orizzontale? Come è mai possibile una cosa del genere? Qualcuno ce lo spieghi, altrimenti i cittadini sono legittimati pensare, si tratti dell’ennesimo sperpero di denaro pubblico, anche a fronte di altre zone della Città, in cui la segnaletica orizzontale, è fatiscente, per non dire pietosa”.