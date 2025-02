L’Amministrazione comunale chiede all’INPS di garantire visite più rapide e accessibili per il riconoscimento della disabilità

CIVITAVECCHIA – L’Amministrazione comunale di Civitavecchia ha inviato una comunicazione ufficiale all’INPS per segnalare la grave situazione che riguarda le visite della Commissione medica per il riconoscimento dello stato di disabilità e invalidità. I tempi di attesa sono ormai insostenibili e il rischio di un ulteriore peggioramento, con la possibile sospensione della commissione operante sul territorio, potrebbe avere gravi conseguenze per i cittadini più fragili.

“È inaccettabile che le persone con disabilità e le loro famiglie debbano attendere anni o affrontare trasferte complesse per un riconoscimento fondamentale – dichiara il sindaco Marco Piendibene –. Abbiamo chiesto all’INPS di garantire non solo il mantenimento della commissione locale, ma anche un suo potenziamento, affinché le procedure siano più rapide ed efficienti.”

L’assessore ai Servizi Sociali Antonella Maucioni aggiunge: “Le difficoltà che stanno affrontando i cittadini di Civitavecchia sono enormi e non possiamo restare in silenzio. L’Amministrazione comunale è pronta a collaborare con l’INPS e con tutti gli enti coinvolti per individuare soluzioni concrete che mettano al centro i diritti delle persone più fragili.”

L’Amministrazione e il Tavolo Tecnico per la Cultura dell’Agibilità restano disponibili per incontri e interlocuzioni con l’INPS al fine di trovare una soluzione che garantisca procedure più snelle e tempi di attesa adeguati