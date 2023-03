L’Amministrazione comunale celebra l’8 Marzo nei centri anziani

CIVITAVECCHIA – Per celebrare la Giornata Internazionale dei diritti delle donne, questa mattina il sindaco di Civitavecchia, l’assessore ai Servizi sociali Cinzia Napoli e la presidente del Consiglio comunale Emanuela Mari, con la responsabile del Cerimoniale Loredana Denaro, hanno portato dei piccoli omaggi floreali a centri anziani, Rsa e case di riposo cittadine. Un lungo itinerario per far visita a dieci strutture: “Suore della Carità”, “Villa Santina”, “Suore Agostiniane”, “Santa Cecilia”, “Istituto Bellosguardo”, “Istituto San Tarcisio”, “Madonna del Rosario”, “Centro Carlo Chenis”, “Centro Ciuseppe Ledda” e “Centro Anna Magnani”.

«Un modo per dire che la città è vicina e grata a chi ha dato tanto e a chi lavora per recare conforto» ha detto l’assessore Napoli. «Un piccolo pensiero per dire grazie all’immenso operato delle lavoratrici dei luoghi che abbiamo visitato» ha dichiarato il sindaco Tedesco, «e per ricordare, a tutte le signore ospiti o socie, che il loro coraggio e la loro energia è l’esempio di cui abbiamo bisogno. Auguri a tutte le donne!».