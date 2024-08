Ladispoli. Spiaggia AcOnSea, dal 14 agosto in funzione il servizio navetta gratuito

LADISPOLI – “Da mercoledì 14 agosto sarà a disposizione degli utenti della spiaggia AcOnSea un servizio di navetta a chiamata che permetterà, anche a chi non ha possibilità di spostarsi, di poter godere del mare”. Con queste parole il consigliere delegato al Demanio, Pierpaolo Perretta, ha annunciato che chiamando il numero 3519824589, lo stesso utilizzato per prenotare la spiaggia accessibile e inclusiva con tutti i servizi destinati alla disabilità, sarà possibile avere a disposizione un mezzo di trasporto che preleverà l’utente dalla propria abitazione.

“Il servizio di navetta – ha proseguito Perretta – che ricordiamo è a chiamata è in funzione solo sul territorio comunale ed è gratuito. Nella spiaggia che si trova sul lungomare Marina di Palo sono presenti 50 ombrelloni dedicati all’accoglienza inclusiva con passerelle, ombrelloni, lettini e ovviamente servizi. Tre accompagnatori specializzati, un operatore che gestirà il servizio di prenotazione e servizio di salvamento, lettighe per i cani accompagnatori dei non vedenti, sedie job e tutto il necessario per rendere la spiaggia per tutti. La spiaggia è aperta dalle 10:00 alle 18:00”.

La spiaggia è stata realizzata grazie ai fondi del progetto “Accessibility on the Seaside – AcOnSea”, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con la Regione Lazio e Lazio Crea, e il prossimo anno sarà completata di punto ristoro e zone d’ombra.