La provocazione e la contestazione

CIVITAVECCHIA – E’ finita come era prevedibile, con una dura contestazione ed il dibattito programmato interrotto. Del resto il titolo stesso dell’iniziativa in programma ieri alla Festa de l’Unità di Civitavecchia, “La Regione incontra i cittadini”, era suonato quasi come una provocazione nei confronti della cittadinanza che da mesi manifesta inascoltata la propria opposizione al Biodigestore imposto dalla Giunta Zingaretti. E la presenza degli assessori regionali Alessio D’amato e Daniele Leodori, insieme al Segretario regionale del partito Bruno Astorre, non ha fatto altro che scatenare la protesta di circa 50 esponenti del Comitato Civitavecchia Bene Comune, intervenuti con uno striscione alquanto eloquente: “Leodori, D’Amato e Biodigestore fuori da Civitavecchia!”.

“Hanno avuto mesi per ascoltare il territorio, le sue proposte, i suoi pareri, i suoi desideri. Per mesi hanno ignorato tutto e tutti autorizzando poi un mega biodigestore da 120.000 tonnellate alla faccia nostra e del dialogo – afferma dalla sua pagina Facebook Riccardo Petrarolo, uno degli esponenti del Comitato – Oggi gli abbiamo presentato il conto. Nonostante uno sproporzionato dispiegamento di forze dell’ordine, 50 attiviste e attivisti dei comitati di Civitavecchia hanno interrotto la locale festa dell’Unità per contestare gli esponenti della giunta regionale Leodori e D’Amato. Civitavecchia non è la vostra colonia e voi non siete i benvenuti”.

E non è un caso che i diretti interessati non abbiano minimamente manifestato alcun ripensamento sull’autorizzazione al Biodigestore. Alla faccia del dialogo.