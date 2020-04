La minoranza dell’Agraria: “Devolviamo anche i nostri compensi al San Paolo”

CIVITAVECCHIA – “Soltanto uno stolto potrebbe pensare che i consiglieri di minoranza, se interpellati sulla possibilità di contribuire alle necessità dell’Ospedale San Paolo, si sarebbero dichiarati contrari”. Inizia così la riflessione dei consiglieri dell’Università Agraria Pepe, Godani (nella foto) Borgi e Tiranti.

“Contestare l’esistenza del diritto di uso civico sui terreni – continuano – è cosa assai diversa dal non dimostrare senso civico e solidarietà contribuendo alle esigenze della collettività, proprio per questa nostra disponibilità raccogliamo l’invito del presidente p.t. a fare di più per l’emergenza sanitaria e per le necessità del locale nosocomio: devolviamo tutte le indennità e i rimborsi maturati fino ad oggi dagli amministratori dell’Università Agraria (indistintamente di maggioranza e di? opposizione) per l’acquisto di presidi sanitari per il San Paolo”.

I consiglieri di minoranza si dicono “certi che i membri del comitato esecutivo e i colleghi di maggioranza dimostreranno lo stesso slancio di? generosità e altruismo mostrato oggi”.