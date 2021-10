La maggioranza resuscita e approva il Bilancio 2020

CIVITAVECCHIA – Approvato il Bilancio consolidato del 2020 a Palazzo del Pincio. Una notizia che andrebbe data con gli squilli di tromba visto tutto quello che è successo in maggioranza in queste settimane, tra consigli saltati e assenze giustificate ma poi non così tanto giustificate, come esternato dal consigliere Cacciapuoti che ha ammesso candidamente i “malumori interni” alla coalizione.

Ovviamente il bilancio è passato con i soli voti della maggioranza che oggi era in numero sufficiente per adempiere al proprio ruolo. Voto ovviamente a favore anche dalla “stampella” Petrelli che con la maggioranza, ha specificato, “vuole costruire qualcosa di positivo per la città”.

Il tema principale è stato il bilancio di Csp, partecipata interamente dal Comune di cui, come evidenziato dalla minoranza, i revisori dei conti hanno stigmatizzato, nero su bianco, importanti criticità che rimarcano ancora una volta la precarietà dei conti di una società la cui continuità viene sempre messa in discussione.

Grande assente l’assessore Barbieri che non ha potuto rispondere alle domande dei consiglieri sui conti di Csp. A consiglio ancora in corso, proprio sull’orlo della votazione, sono apparsi i consiglieri “dissidenti” Marino e Pepe, finalmente liberi dai propri impegni… Un salvataggio per l’amministrazione Tedesco che oggi ha finalmente ritrovato la parlantina.

Sostanzioso intervento poi del consigliere Mecozzi che ha illustrato un trailer di quello che sarà il bilancio della partecipata Csp del prossimo anno, snocciolando numeri che con il consolidato poco hanno a che fare ma che fanno ben sperare sul futuro; il contratto del percolato, ci informa Mecozzi, è passato da 78€ a 48€ a tonnellata. Ha portato una “ventata di freschezza” la notizia relativa alla gestione del 2021 che però, con i conti di Csp del 2020, poco c’entra. Alla fine: voti favorevoli 14, contrari 11. Il bilancio passa, l’amministrazione è salva e io speriamo che me la cavo…