La Maggioranza: “La Mostra mercato avrebbe dato ossigeno al commercio”. Ma nessuna autocritica

CIVITAVECCHIA – La maggioranza prova a minimizzare e si smarca comunque da responsabilità dopo l’annullamento della Mostra mercato delle macchine agricole. Puntuale arriva infatti la replica a M5S e PD da parte delle forze che sostengono l’Amministrazione Tedesco.

“La Mostra mercato non si farà: ne prendiamo atto – esordiscono in una nota stampa unitaria – Senz’altro ci sarà stata una validissima ragione per il sostanziale diniego. Ci pare anomalo che lo stesso fosse stato anticipato il 23 aprile scorso a mezzo stampa, anche se il responsabile tecnico in questione ha atteso fino alle ore 8:13 del 27 aprile per scrivere che l’istanza avanzata dagli organizzatori era annullata. Ci dicono comunque che la cosa sarà presto chiarita nelle opportune sedi. Agli austeri oppositori che si affrettano a chiamare in causa il Comune per la mancata fiera, dobbiamo ricordare che omettono di citare l’elefante nella stanza: la manifestazione, per quanto riguarda il Comune, aveva portato avanti con successo tutti i percorsi autorizzativi anche grazie ad una capacità di costruire dialogo con gli altri enti che tutti (tranne chi è in malafede) riconoscono a questa Amministrazione. Sbaglia chi oggi fa umorismo sulla pelle della città, pensando che i cittadini abbiano dimenticato i cinque anni consecutivi di navigazione a vista (quando non di vera e propria vessazione) in fatto di eventi e commercio. Invece, soprattutto i commercianti, sanno benissimo quale sia l’entità del mancato introito per questi tre giorni di fiera, che avrebbero significato respiro dopo due anni e mezzo di stop. E bene ha fatto l’assessore Vitali a tentare, nell’interesse del territorio, di recuperare una Fiera che non si sarebbe altrimenti svolta in nessun luogo (come purtroppo avviene). Più furbo vuol sembrare chi al Movimento si accompagna: peccato che il Pd che oggi accusa l’amministrazione di “una guerra evitabile e del tutto priva di senso logico con una comunità a noi confinante”, ieri criticava il sindaco perché a suo dire mancava di “autorevolezza e determinazione” contro Tarquinia per la questione dei parcheggi a Sant’Agostino (comunicato del 14 luglio 2019 di Marco Piendibene). Peggio degli incapaci, d’altronde, ci sono solo gli ipocriti”.