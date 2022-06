La maggioranza: “Bene i voti su Marina Yachting e diporto”

CIVITAVECCHIA – “Ben vengano la discussione e il confronto, quando servono per dare a tutti il modo di contribuire ad un obiettivo che ciascuno intende legittimamente sentire suo. Così negli ultimi dieci giorni, il consiglio comunale tutto (dapprima in Commissione, poi nella seduta di oggi) ha costruito, mattoncino dopo mattoncino, fondamenta solide sulle quali il progetto del Marina Yachting potrà procedere nel suo iter autorizzativo. Ciò è avvenuto in tempi rapidi ma senza una fretta che sarebbe stata cattiva consigliera e potendo quindi approfondire altri argomenti: ci riferiamo in particolare al tema dei diportisti, affrontato con uno specifico ordine del giorno approvato anch’esso all’unanimità dei presenti”.

Così in una nota i partiti della maggioranza, che aggiungono: “Tornando però al riconoscimento del pubblico interesse sul progetto Marina Yachting, esprimendo tutta la nostra soddisfazione per l’espressione univoca del consiglio, non possiamo fare a meno di rilevare che chi più diceva di aver fretta di approvarlo, si è dileguato al momento del voto: un comportamento che ha sorpreso parecchio e che non ci spieghiamo. Dispiace che i consiglieri di Fratelli d’Italia non abbiano quindi partecipato a questo importante passaggio in consiglio comunale, insieme ai “federati” di Movimento 5 stelle e La Svolta: ma ce ne faremo una ragione”.