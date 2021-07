La Lega: “Sindaco Tedesco garanzia di concerti di altissima qualità, spazzate via tante chiacchiere”

CIVITAVECCHIA – Dalla Lega Civitavecchia riceviamo e pubblichiamo:

“Il cartellone della parte centrale dell’estate svelato questa mattina anche nelle ultime caselle rappresenta la conferma che Ernesto Tedesco è la migliore garanzia in fatto di offerta di eventi di alto livello. Venerdì si aprirà il Civitavecchia Summer Festival, che anno dopo anno si sta affermando come un programma di interesse almeno regionale, e lo farà con lo spettacolo del duo Di Martino-Colapesce, in testa a tutte le classifiche. Svelato il nome di chi farà partire il Festival, si è compreso perché fosse stato tenuto segreto per specifico accordo con gli agenti: il duo si è esibito a pagamento appena ieri sera all’Auditorium di Roma, mentre a Civitavecchia lo show dei musicisti in testa a tutte le classifiche sarà gratis!

Con un anticipo di ben cinque giorni rispetto all’anno scorso e con nomi assolutamente altisonanti inizia quindi la parte centrale dell’estate civitavecchiese, che proseguirà poi con il parallelo Civitavecchia Summer Village allestito dal nostro assessore Emanuela Di Paolo fino a settembre (domani sera il primo appuntamento con la Banda Bramante, dopo il convincente avvio con la nona tappa nazionale dell’International Street Food).

Praticamente ogni sera fino a settembre i civitavecchiesi e i visitatori della nostra città avranno quindi un evento cui assistere gratuitamente, dopo quelli di luglio tra corso Centocelle, Terme Taurine e teatro Traiano. È un programma estivo di una tale qualità e quantità che solo chi è accecato da rabbia e invidia può non vedere ed arriva in una estate che, è bene ricordarlo, è cominciata col coprifuoco e conoscerà a giorni la novità assoluta del Green Pass. In mezzo a tante incognite, come sempre, il Sindaco e l’Amministrazione hanno lavorato in silenzio e assicurato che alla Marina si svolgessero manifestazioni di livello e concerti gratuiti di artisti del calibro di Mario Biondi e di tanti altri.

Ciò mette definitivamente a tacere tante chiacchiere che abbiamo sentito in questi giorni e anche quelle del Pd, un Partito Dilettanti talmente allo sbaraglio da organizzare un convegno sulla vaccinazione senza avere neanche il buon gusto di invitare il capo dell’amministrazione comunale”.

Lega Civitavecchia