La Lega: “Nessun dorma, successo organizzativo e di pubblico dell’Assessore Vitali”

CIVITAVECCHIA – Dal Gruppo consiliare della Lega riceviamo e pubblichiamo:

“Un bilancio positivo, dettato dalle presenze. È quello di “Nessun dorma”, la manifestazione organizzata dall’Assessorato al Commercio. Street band ed altri spettacoli hanno vivacizzato il centro cittadino, fin sotto la statua che ha fatto il suo ritorno in città proprio venerdì notte.

Il gruppo consiliare della Lega sottolinea quindi quello che è un successo di pubblico raggiunto dall’iniziativa e dall’operosità del nostro Assessore Dimitri Vitali, nonostante i tempi stretti dettati dalla burocrazia. Soltanto lunedì scorso la manifestazione d’interesse è stata infatti conclusa, da quel giorno l’organizzatore ha cominciato un giro dei commercianti e la cosa è attestata anche dal presidente di Confcommercio, che ha reso pubblico non solo di essere stato informato, ma di aver avvisato per tempo tutti gli associati dell’opportunità di maggiori incassi offerta dall’iniziativa del Comune. Cosa che puntualmente è avvenuta per chi è rimasto aperto, come possono attestare i ristoratori e tutti gli esercenti del settore ricettivo.

Dispiace pertanto per gli operatori che non sono riusciti ad organizzarsi, per tempi stretti che evidentemente non sono dovuti a lacune dell’Amministrazione ma ad odiosi adempimenti burocratici. Dispiace meno invece per coloro che hanno cercato di mascherare sotto il magro velo della polemica colpe proprie, strumentalizzando sul nulla: quella dell’associazione di categoria è la più limpida delle sconfessioni per questi personaggetti”.

Gruppo consiliare Lega