La Lega annuncia: “Supermercati chiusi a Pasqua e Pasquetta”

CIVITAVECCHIA – “È pronto il provvedimento sindacale che disporrà la chiusura per Pasqua e Pasquetta dei supermercati e di tutte le attività, per le quali era consentita l’apertura, da decreto del Presidente del Consiglio”. Lo annuncia la Lega con Salvini, che parla di “una scelta che l’Amministrazione comunale di Civitavecchia adotta al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dei supermercati e per ridurre gli spostamenti non necessari delle persone”.

“È una scelta – proseguono dalla Lega – che trova perfettamente d’accordo la Lega e i suoi rappresentanti in Consiglio e Giunta, quasi un atto dovuto per le centinaia di donne e uomini che sono quotidianamente in prima linea in questa eccezionale fase emergenziale che il nostro Paese sta vivendo. È anche grazie a chi, con senso di responsabilità, come cassiere e addetti dei supermercati, che non sono mai mancati i beni di prima necessità nelle case dei nostri concittadini. Per tributare il giusto riconoscimento a chi vince ogni giorno il timore del contagio proprio e delle rispettive famiglie, giunge quindi una misura che consentirà loro di vivere nella serenità della propria casa e nella vicinanza delle loro famiglie le Sante festività pasquali. È questo il modo di dire grazie per quanto stanno facendo per la comunità”.