“La giusta transizione per Civitavecchia”

CIVITAVECCHIA – Con una grande partecipazione di lavoratori, il 3 maggio, presso la centrale elettrica di Torrevaldaliga Nord, si è svolta l’assemblea sindacale congiunta Fiom e Filctem organizzata dalle segreterie territoriali, con la presenza della Camera del Lavoro Territoriale di Cgil Civitavecchia Roma Nord Viterbo e delle strutture nazionali di entrambe le categorie. Presenti la segreteria generale della CdLT Stefania Pomante, i dirigenti nazionali di Filctem e Fiom Andrea Lovisetto e Rosita Galdiero e i segretari Fiom e Filctem territoriali Giuseppe Casafina e Alessio Lionetti.

L’iniziativa di oggi è il proseguo della grande assemblea nazionale Fiom e Filctem del 23 febbraio a Roma volta a promuovere incontri ed iniziative comuni.

“Dall’assemblea – riferisce una nota della Camera del Lavoro Cgil, Filctem-Cgil, Fiom-Cgil Civitavecchia Roma nord Viterbo – è emersa in maniera chiara e netta la richiesta di una giusta ed equa transazione energetica che abbia come elementi fondamentali ed imprescindibili, la sicurezza del territorio e delle persone attraverso l’incentivazione delle cosiddette FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) con la diversificazione del mix delle fonti energetiche attualmente disponibili. Oltre a questo, altro elemento imprescindibile e fondamentale è il rispetto del lavoratori interessati in questo processo, passando senza se e senza ma attraverso percorsi formativi di aggiornamento e riqualificazione per far sì che la transizione avvenga senza traumi ed esclusioni. In poche parole: lavoro buono e di qualità. Cgil Fiom e Filctem di Civitavecchia Roma Nord Viterbo si impegnano a continuare questo percorso insieme per garantire una giusta ed equa transazione energetica che porti sicurezza, lavoro e garanzie a questo territorio”.