“La fibra ottica? Un disastro”

CIVITAVECCHIA – “Le strade di Civitavecchia sono già in uno stato pietoso per la mancanza di manutenzione; a ciò si aggiungono ulteriori danni del manto stradale che da mesi è in cattivo stato dopo gli scavi per la posa in opera della fibra ottica”.

Così si esprime in una nota stampa il neonato gruppo “L’ascolto”, che chiede “a chi di competenza, la tempistica per il ripristino dell’asfaltatura e che lo stesso venga effettuato a regola d’arte”. “In una città già piena di disagi – aggiungono – questo diventa un’ulteriore emergenza soprattutto nel periodo delle piogge e durante l’apertura delle scuole, mettendo a repentaglio la sicurezza dei cittadini, provocando, così, incidenti a cose e persone”.