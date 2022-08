La FIADEL solidale con i dirigenti e i lavoratori di CSP

CIVITAVECCHIA – Dal sindacato FIADEL Coordinamento provinciale Roma nord riceviamo e pubblichiamo:

“In questi giorni, è stato sollevato un caso, quello della presunta telecamera nascosta che sarebbe stata posizionata sotto la scrivania di una impiegata di Csp da parte di un collega.

Oggi scopriamo che questa notizia era una colossale montatura, evidentemente tesa a mettere in cattiva luce l’azienda del Comune, a screditare i lavoratori della municipalizzata, additati come guardoni, e la dirigenza della azienda, accusati ingiustamente di inerzia e collusione.

Apprendiamo dal comunicato del presidente della Csp Avv. Fabrizio Lungarini che tale notizia era del tutto falsa e, ora che finalmente è stata fatta piena luce sulla vicenda, non possiamo non esprimere la nostra incondizionata e totale solidarietà alla lavoratrice che, suo malgrado, è stata strumentalizzata è messa al centro di questo caso romanzato, a tutti i lavoratori di Csp ed alla dirigenza, ingiustamente infangata da una parte della stampa locale, che ha pubblicato una notizia infondata senza chiedere spiegazioni all’azienda.

Ci auguriamo che le indagini intende proseguano per stanare chi, eventualmente, abbia contribuito, dall’interno, a costruire questa odiosa montatura.

Non si gioca sulla pelle dei lavoratori: i reati a sfondo sessuale sono un problema serio, soprattuto laddove si verifichino sul posto di lavoro, ma è da irresponsabili sollevare casi laddove non esistano e, soprattutto, cavalcarli mediaticamente e strumentalmente per raggiungere, evidentemente, secondi fini, che nulla hanno a che fare con la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici”.

FIADEL – Coordinamento provinciale Roma nord