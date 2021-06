La consigliera Pepe: “Sulla sepoltura dei feti serve corretta informazione”

CIVITAVECCHIA – “Appoggio con forza la petizione con la quale il Movimento per la Vita e l’associazione Donne Insieme per la Vita chiedono che venga data corretta informazione circa la possibilità di sepoltura dei feti, su richiesta dei genitori, e uno spazio ad essa adibito a Civitavecchia, in ottemperanza dell’art. 7 del DPR 285/90. Oltre a essere un obbligo di legge, ricordo che si tratta di un servizio che sarebbe a disposizione delle donne che vorranno dare sepoltura al loro bambino mai nato, informandole di una possibilità diversa rispetto al ricorrere all’incenerimento o alla discarica rifiuti. Si tratta evidentemente di un qualcosa che va incontro al mondo femminile e peraltro con una misura di profonda umanità, destinata a chi si sia trovata ad affrontare il dramma di un aborto e non voglia delegare alla Asl il suo smaltimento: chi afferma il contrario è male informato o accecato da posizioni ideologiche vecchie di mezzo secolo e vorrebbe imporre che le donne siano lasciate sole dalle istituzioni a superare una delicatissima fase critica”.

Questo quanto dichiara la consigliera comunale della Lega, Elisa Pepe. “Ho avuto un incontro con le associazioni, che mi hanno prospettato la situazione, aggiornandomi sull’andamento della petizione – aggiunge – Già centinaia di cittadini hanno firmato e altri se ne aggiungeranno nei prossimi giorni. La loro richiesta dovrà senz’altro avere un momento di ascolto e condivisione da parte del Consiglio comunale”.