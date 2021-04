La consigliera Morbidelli: “Commissione al lavoro per migliorare da subito il Mercato”

CIVITAVECCHIA – La Commissione al Commercio, in seduta aperta, ha ricevuto alcuni operatori del mercato di piazza Regina Margherita.

Come spiega il presidente Roberta Morbidelli, “è stata l’occasione per documentarsi direttamente, attraverso la voce degli operatori, sulle possibili migliorie dell’area, sia per venire incontro alle imprese che ai residenti e ai frequentatori del Mercato. Sul piano del decoro abbiamo preso nota di una serie di segnalazioni che, grazie alla presenza del Sindaco Ernesto Tedesco e dell’Assessore Emanuela Di Paolo, sono state prese in consegna dall’Amministrazione. Ulteriori novità a breve termine potranno inoltre giungere sulla tariffazione dei parcheggi, in merito alla quale ci è giunta una serie di suggerimenti da parte degli esercenti. Ancora, a media scadenza sarà possibile liberare dalla presenza dei mezzi pesanti le strade limitrofe al Mercato, garantendo alle stesse un’area di sosta presso il parcheggio Feltrinelli”.

“Aprire le riunioni di commissione alle categorie è senz’altro un modello di ascolto e dialogo importante e avvicina le istituzioni al cittadino. Torneremo comunque ad affrontare in una delle prossime sedute aspetti più generali, sollevati dai nostri interlocutori e che meritano l’attenzione dei consiglieri”, conclude il presidente Morbidelli.