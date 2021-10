La Compagnia portuale di Civitavecchia aderisce alla manifestazione antifascista a Roma

CIVITAVECCHIA – La Compagnia portuale di Civitavecchia sarà presente alla manifestazione antifascista in programma sabato 16 ottobre a Roma. d annunciarlo è il Presidente della CPC, Patrizio Scilipoti.

“Ogni assalto a una sede sindacale, o di partito, è un attacco a tutti noi, alla libertà e alla democrazia – afferma Scilipoti – Ciò che è avvenuto a Roma pochi giorni fa è un atto violento e fascista contro la nostra Costituzione ed i nostri diritti. La scelta di colpire la sede della CGIL Confederazione Generale Italiana del Lavoro e con essa tutto il movimento sindacale del Paese e il mondo del lavoro è inaccettabile e richiama alla mente i momenti oscuri e drammatici di cento anni fa quando le squadracce fasciste assaltavano le camere del lavoro. L’antifascismo è una linea di demarcazione senza sfumature, senza distinguo e, soprattutto, senza “ma” e “se”. Noi saremo sempre antifascisti e su quella linea non faremo mai un passo indietro. Per questo motivo la Compagnia Portuale Civitavecchia aderisce convintamente e sarà presente alla manifestazione indetta dai sindacati CGIL, CISL e UIL per sabato 16 ottobre a Roma in Piazza San Giovanni. Invitiamo, inoltre, tutte le cittadine ed i cittadini liberi, democratici ed antifascisti a partecipare numerosi a presidio della nostra libertà e della nostra Costituzione.”