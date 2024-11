La Commissione Ambiente lavora sulla mozione per la costruzione di un parco giochi coperto a Civitavecchia

CIVITAVECCHIA – Il Presidente della Commissione Ambiente, Ismaele De Crescenzo, ha annunciato oggi nella giornata mondiale dei diritti dei bambini che la Commissione Ambiente ha avviato i lavori sulla mozione del consigliere comunale Luca Grossi riguardante la costruzione di un parco giochi coperto a Civitavecchia.

Nel corso della discussione in Commissione, avvenuta a seguito di un incontro con il dirigente comunale Iorio e l’Assessore ai Lavori Pubblici, Giannini, è stato richiesto di inserire il progetto del parco giochi coperto all’interno del più ampio Progetto Saraudi, attualmente in fase di pianificazione. “Abbiamo ritenuto importante integrare questa proposta all’interno di un progetto già esistente e strategico per la città, al fine di ottimizzare risorse e tempi”, ha dichiarato De Crescenzo.

L’Assessore Giannini ha confermato la fattibilità del progetto, esprimendo apprezzamento per l’iniziativa e assicurando il proprio impegno a seguirne l’iter. “L’idea di un parco coperto si sposa perfettamente con la nostra visione di spazi urbani moderni e accessibili”, ha affermato Giannini.

Il consigliere Luca Grossi, in sede di Consiglio Comunale, aveva esposto i principali vantaggi di un parco giochi coperto, sottolineando l’importanza di un luogo sicuro e accogliente per le famiglie, utilizzabile sia nei giorni di pioggia sia durante periodi di estremo calore. “Questa struttura – ha spiegato Grossi – sarà uno spazio fruibile per feste, incontri e attività ricreative 365 giorni l’anno, offrendo un servizio gratuito alla comunità di Civitavecchia.”

Soddisfazione da parte del sindaco “Con questo progetto, l’Amministrazione comunale si impegna a migliorare la qualità della vita dei cittadini, garantendo un’area di svago sicura e accessibile in ogni stagione.”