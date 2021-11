La CGIL solidale con la Rete degli Studenti

CIVITAVECCHIA – La Camera del Lavoro Territoriale CGIL Civitavecchia Roma Nord Viterbo, esprime solidarietà alla Rete degli studenti Medi.

“Condividendo i contenuti della protesta – si legge in una nota della CGIL a firma della Segretaria Stefania Pomante – sosteniamo con convinzione le manifestazioni da loro indette per venerdì 19 pv, a Civitavecchia ed a Viterbo. Riteniamo che le argomentazioni dei giovani sul funzionamento della scuola e sugli stanziamenti previsti nel PNRR e sulla legge di stabilità siano meritevoli di ascolto ed attenzione, poiché è il loro futuro e lo stesso futuro del paese che dalla scuola deve ripartire. Non possiamo, inoltre, non condividere la preoccupazione che i giovani esprimono rispetto alla scarsa lungimiranza della politica verso città e nel territorio”.

“Ci siamo già espressi più volte e impegnati per proporre alternative concrete alla realizzazione di una nuova Centrale a combustibili fossili a Torre Valdaliga Nord – conclude Pomante – e siamo impegnati ad evitare la costruzione di un sito di stoccaggio di scorie nucleari proprio nei territori del viterbese.. Ribadiamo quindi la nostra solidarietà alle iniziative a sostegno degli studenti”.