CIVITAVECCHIA – La CGIL aderisce alle iniziative “Friday For Future” del 19 marzo.

In una nota a firma CGIL Civitavecchia Roma Nord Viterbo e FIOM CGIL, si sottolinea come “l’uscita dal carbone della Centrale Torrevaldaliga nord non deve trasformarsi nell’ennesimo disastro sociale per un territorio già troppo segnato dalle crisi”. “La realizzazione di una Centrale Enel a turbogas – prosegue la nota – non è accettabile sia sotto il punto di vista sociale che sotto quello ambientale, perchè occuperebbe appena qualche decina di lavoratori a regime contro le attuali centinaia e vincolerebbe un vasto territorio a un’altra fonte fossile, quando già ora il resto del mondo va verso le rinnovabili. Dopo anni di olio combustibile prima e di carbone poi, adesso rivendichiamo il diritto di lavorare senza per questo temere di mettere a rischio salute e ambiente. Rivendichiamo un progetto industriale sostenibile, studiato per mantenere tutta l’occupazione e per crearne di nuova. Il momento è ora. Il piano di investimenti nazionali per impegnare i fondi Next Generation Eu è un’occasione imperdibile, bisogna fissare i progetti sui territori e nel nostro ci sono già tutte le condizioni per un’altra idea di sviluppo, con l’aiuto di esperti e scienziati che ci stanno già lavorando. Vogliamo un futuro per Civitavecchia”.