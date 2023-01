La Camera: “Si respira grande entusiasmo in Fratelli d’Italia”

CIVITAVECCHIA – Da Claudio La Camera, componente del coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia, riceviamo e pubblichiamo:

“In qualità di componente del coordinamento comunale di Fratelli d’Italia esprimo grande soddisfazione per il clima di grande entusiasmo che si respira in Fratelli d’Italia in generale e, in particolare, nella comunità militante di Civitavecchia.

Dopo la partecipata manifestazione magistralmente organizzata sabato scorso a Pomezia dalla Federazione Provinciale dei Circoli e, in particolare, dal presidente provinciale senatore Marco Silvestroni, alla quale ho avuto il piacere di partecipare insieme al nostro coordinatore cittadino Paolo Iarlori ed altri dirigenti ed iscritti del circolo di Civitavecchia, cresce l’entusiasmo anche attorno alla candidatura di Francesco Rocca, che nell’incontro con i quadri del Partito a Pomezia ha illustrato, con competenza e passione, le linee programmatiche del centrodestra per risollevare la Regione Lazio dopo un decennio di pessima gestione da parte del centrosinistra e del M5S con Zingaretti.

Sanità, rifiuti, formazione, trasporti, infrastrutture: tante le idee ed i progetti che il centrodestra con Rocca Presidente della Regione metterà in campo, con prevedibili positive ricadute per tutto il territorio regionale, ma soprattutto per Civitavecchia ed il litorale nord, territorio assolutamente bistrattato ed abbandonato dalla giunta Zingaretti.

A Civitavecchia, con l’adesione al Partito dei consiglieri comunali Emanuela Mari e Raffaele Cacciapuoti, due innesti di grande qualità, ed il rientro in maggioranza a sostegno del sindaco Ernesto Tedesco, con l’ingresso in giunta degli assessori Serpa e Galizia, grazie anche all’ottimo lavoro del coordinatore Paolo Iarlori, del capogruppo Vincenzo Palombo e del consigliere comunale e di Città Metropolitana Giancarlo Frascarelli, per Fratelli d’Italia si è parta una nuova fase di crescita e rilancio, testimoniato dai numeri record del tesseramento 2022.

Fervono i preparativi per la nuova e più ampia sede che il Partito presto inaugurerà a Civitavecchia.

Questo clima di crescita ed entusiasmo hanno trovato nella candidatura locale alle elezioni regionali di Emanuela Mari un ulteriore volano, capace di catalizzare nuovi e più ampi consensi attorno al nostro Partito: Emanuela Mari, con il sostegno mio e di tanti altri quadri e militanti del Partito, concorre per rappresentare direttamente Civitavecchia in consiglio regionale dai banchi di destra e potrà essere il primo consigliere regionale eletto nelle fila di Fratelli d’Italia e, più in generale, del centrodestra, da quando esistono le Regioni, motivo di grande soddisfazione ed orgoglio per la nostra comunità militante, come già ricordato dal nostro coordinatore Paolo Iarlori.

La classe dirigente del Partito è in prima linea, insieme ai numerosi scritti e simpatizzanti, per portare Fratelli d’Italia ed il centrodestra unito alla vittoria alle prossime elezioni regionali con Franco Rocca Presidente”.

