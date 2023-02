La Camera (FdI): “L’unità di intenti ed obiettivi paga sempre”

CIVITAVECCHIA – Da Claudio La Camera, componente del coordinamento comunale di Fratelli d’Italia Civitavecchia, riceviamo e pubblichiamo:

“E’ doveroso esultare, dopo la ritrovata compattezza sfociata con l’auspicato ritorno di Fratelli d’Italia in maggioranza in Amministrazione Comunale. Grande successo del Partito in questa tornata elettorale regionale vittoriosa con l’elezione di Francesco Rocca a Presidente della Regione Lazio.

Con l’impegnò di tutti i dirigenti e militanti a lavorare per il Partito, è il grande risultato delle preferenze de candidati consiglieri regionali dimostrato dai successi personali di Roghini, Mari, Bertucci, Angelilli, Aurigemma e Corrotti: particolarmente ragguardevole il record di preferenze ottenute dalla nostra Emanuela Mari, candidata di Civitavecchia risultata di gran lunga la più votata in città con ben 1745 preferenze personali, un risultato strepitoso che, grazie alle complessive 16200 preferenze ottenute nel collegio, ha consentito al nostro Partito di far eleggere il primo consigliere regionale di Civitavecchia nelle fila del centrodestra, un risultato fondamentale e di portata storica.

Desidero sottolineare ed elogiare l’encomiabile lavoro organizzativo del coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Paolo Iarlori e di tutto il circolo territoriale “Giorgio Almirante” e, in particolare, un plauso al lavoro svolto dallo splendido nucleo giovanile che si è costituito in questi mesi.

Il risultato straordinario ottenuto dal nostro Partito a Civitavecchia è la dimostrazione che l’unità di intenti e la compattezza pagano sempre in termini di credibilità della proposta e di consensi”.

Claudio La Camera – Componente del coordinamento comunale di Fratelli d’Italia Civitavecchia