La Camera (FdI): “C’è voglia di cambiamento, per restituire speranza al Lazio”

“È stato un piacere partecipare, insieme al coordinatore comunale di Fratelli d’Italia Paolo Iarlori, all’evento elettorale bellissimo e molto partecipato organizzato a Civitavecchia dall’amico consigliere comunale Raffaele Cacciapuoti, che si è tenuto mercoledì sera a Civitavecchia: presente l’onorevole Chiara Colosimo, alla quale Paolo Iarlori, a nome del circolo “Giorgio Almirante” di Civitavecchia, ha espresso la piena solidarietà per le vili minacce subite da parte di alcuni anarchici in relazione al regime carcerario applicato all’anarchico Cospito, in carcere per essere stato condannato per gravi crimini.

La manifestazione è stata organizzata a sostegno della lista di Fratelli d’Italia per il Consiglio Regionale e, in particolare, per gli amici candidati Giancarlo Righini e Micol Grasselli , importanti esponenti del nostro Partito. Un ringraziamento anche al nostro sindaco Ernesto Tedesco per aver partecipato portando il suo saluto. Si conferma un clima di grande entusiasmo attorno al nostro Partito, confermato dalla ampia partecipazione di cittadini e simpatizzanti (molti rimasti i piedi e fuori dal locale completamente gremito), entusiasmo attorno alla candidatura a Presidente della regione Lazio Francesco Rocca e del Partito di Fratelli d’Italia, del quale sono state illustrate le linee programmatiche per il rilancio della nostra Regione e, in particolare, del territorio di Civitavecchia e del nostro splendido litorale. C’è voglia di cambiamento, per restituire speranza al Lazio e costruire un nuovo futuro per il nostro territorio. Siamo pronti a liberare nuove energie e risollevare il Lazio, forti anche dell’ottimo lavoro del governo Meloni in questi primi cento giorni”.

