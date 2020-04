La Asl: “Non ce ne vogliano i mistificatori e i calunniatori…”

CIVITAVECCHIA – Dalla Asl Roma 4 riceviamo e pubblichiamo:

“In questi ultimi mesi, in queste ultime settimane, ieri e ieri l’altro (Pasqua e Pasquetta) il personale dell’ASL Roma4 ha profuso un impegno straordinario per cercare di porre un argine all’avanzare dell’epidemia da COVID19.

Come è assolutamente legittimo e comprensibile, enorme è stato l’interesse riservato dai media circa l’operato della nostra Azienda.

Ringraziamo coloro che ci hanno sostenuto in questa difficile impresa e, nondimeno, ringraziamo coloro che ci hanno riservato delle critiche che per noi sono state uno sprone per cercare di fare ancora di più e meglio.

A quelli che, invece, attraverso l’utilizzo di notizie false e non verificate ovvero avvalendosi di un’opera di mistificazione, hanno cercato di gettare del fango sulla nostra Azienda, ci riserviamo di rispondere dinnanzi le competenti Autorità nei termini e modi di legge.

Da oggi però, e sino a quando non saremo usciti da questa fase emergenziale, abbiamo deciso di dedicare ogni nostra residua energia a combattere in prima linea il COVID19 per cui non ce ne vogliano i mistificatori e i calunniatori se non daremo immediato riscontro ai loro gratuiti attacchi”.

La Direzione aziendale della Asl Roma 4