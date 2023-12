l Paese che Vorrei entra in campo a fianco dei comitati

SANTA MARINELLA – Riceviamo e pubblichiamo da Il Paese che Vorrei:

“La vicenda delle intercettazioni ha ormai definitivamente valicato i confini del nostro territorio ed è diventato, purtroppo, uno scandalo nazionale. Santa Marinella è ormai salita agli onori (si fa per dire) della cronaca televisiva: la puntata di Far West dell’11 novembre dipinge un quadro davvero brutto della gestione della cosa pubblica nella nostra città. E’ ora che scandali e opacità finiscano. Occorre una forte reazione prima ancora che politica, morale, da parte della città. Per questo il Paese che vorrei sosterrà con convinzione, fornendo il massimo apporto organizzativo, l’iniziativa del Comitato per la Verità e del Comitato contro le mafie: la redazione di una lettera aperta, sottoscritta dai cittadini, con cui si sollecitano i Ministri della Giustizia e dell’Interno oltre che il Prefetto, a fornire ogni supporto possibile per una gestione pubblica sana, restituendo così dignità e onorabilità alla nostra comunità.

Invitiamo tutti i cittadini che hanno a cuore il destino di santa Marinella a recarsi numerosi ai banchetti di raccolta firme che a partire da questa settimana saranno aperti in città”