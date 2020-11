Italia Viva, Tidei nominata componente della cabina di regia

CIVITAVECCCHIA – La consigliera e presidente della commissione Attività produttive e Sviluppo economico del Consiglio regionale del Lazio Marietta Tidei è stata nominata componente della cabina di regia di Italia Viva. “Sono orgogliosa dell’incarico ricevuto, che porterò avanti con determinazione, mettendo in campo tutte le mie energie. Vorrei contribuire a portare in questo luogo la voce dei territori, convinta che la politica e le risposte che offre devono contemplare un raccordo importante tra la dimensione nazionale e quella locale”, dichiara Tidei. “In un periodo complesso come è quello che sta attraversando il Paese per l’emergenza Covid è più che mai necessario unire le forze per offrire ai cittadini e alle imprese risposte tempestive e adeguate”, conclude.