Italia Sovrana e Popolare presenta a Civitavecchia i suoi candidati

CIVITAVECCHIA – Da Italia Sovrana e Popolare, Coordinamento Lazio Nord, riceviamo e pubblichiamo:

“Anche nell’Alto Lazio sarà presente, nelle prossime elezioni politiche del 25 settembre, la lista Italia Sovrana e Popolare. Progetto nato dall’alleanza tra Ancora Italia, Partito Comunista, Riconquistare l’Italia ed altre sigle unite dalla critica radicale all’Unione Europea, alla gestione pandemica e alla posizione assunta dall’Italia sul conflitto ucraino, che sta danneggiando in modo drammatico il nostro paese.

Unica fra le cosiddette “liste anti-sistema” a riuscire a presentare candidature in tutta Italia. Nel collegio plurinominale 1 per la Camera Italia Sovrana e Popolare schiera come capolista il professor Stefano D’Andrea, già docente di Diritto Privato all’Università della Tuscia, fondatore e presidente di Riconquistare l’Italia, nonché recente autore del saggio “L’Italia nell’Unione Europea”, dove vengono illustrate le catastrofiche conseguenze per il nostro Paese del processo di integrazione europea. Al Senato capolista sarà invece il senatore uscente Emanuele Dessì del Partito Comunista. Nell’uninominale al collegio 1 del Senato troviamo invece candidato un tarquiniese: il 44enne Andrea Alquati.

“La nostra lista nasce dall’esigenza di dar voce portandola in Parlamento ad un’opposizione diffusa nel Paese, che non deve cadere nella trappola autolesionista dell’astensione – spiega Alquati – un’opposizione innanzitutto alle politiche suicide imposte all’Italia dai vincoli di appartenenza ad Euro e Nato ed a quelle autoimposte da una gestione pandemica disastrosa, volta soltanto ad individuare capri espiatori per le responsabilità governative. Ma anche all’impianto generale degli ultimi quarant’anni di politica italiana, basata sul progressivo spegnimento della Democrazia, mediante l’inserimento di una sorta di pilota automatico che condiziona sempre nella stessa direzione Parlamenti e Governi, incurante del volere espresso dagli elettori. Siamo contro il trasferimento della Sovranità a tecnici ed organi non elettivi, presunti neutri, il pensiero unico liberista e globalista, la progressiva privatizzazione di ogni bene e servizio pubblico. Siamo per riaffermare i valori della nostra Costituzione: l’intervento dello Stato nell’economia per dirigerla verso una crescita che rende sempre più effettivi i diritti sociali di tutti”. Alla Camera nel collegio uninominale 1 della circoscrizione Lazio 2 il candidato di Italia Sovrana e Popolare sarà invece Andrea Nisi, naturopata.

L’appuntamento per la presentazione delle liste e dei temi di Italia Sovrana Popolare a Civitavecchia è per giovedì 8 settembre alle 18.30 in piazza Fratti. Assieme ai candidati parteciperà all’evento anche Antonio Ingroia di Azione Civile”.

Italia Sovrana e Popolare, Coordinamento Lazio Nord