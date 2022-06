“Io dico sì – Cambiamo la Giustizia”: mercoledì 8 giugno incontro con la Lega a Civitavecchia

CIVITAVECCHIA – “Combattere la battaglia democratica per una giustizia migliore. Andare quindi ai seggi, domenica 12 giugno in tutta Italia, con la consapevolezza di qual è la posta in gioco”. Questi gli obiettivi dell’incontro “Io voto sì – Cambiamo la Giustizia” che la Lega di Civitavecchia ha organizzato per mercoledì 8 giugno all’aula consiliare “Renato Pucci”.

Sono previsti gli interventi dell’avvocato Paolo Mastrandrea, presidente dell’ordine degli avvocati di Civitavecchia; dell’avvocato Andrea Miroli, presidente della Camera Penale di Civitavecchia; dell’avvocato Antonio Arcadi, presidente di AIGA Civitavecchia; del consigliere capitolino ed ex Magistrato Simonetta Matone; del Sottosegretario all’Economia, Federico Freni.

Porteranno i loro saluti Claudio Durigon, coordinatore regionale Lega e il Sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco.

Appuntamento alle ore 18 in sala consiliare.