Inumazione feti, “Le donne in difesa della 194” incalzano Quintavalle

CIVITAVECCHIA – “Le donne in difesa della 194” sollecitano il Direttore Generale della Asl Roma 4 Giuseppe Quintavalle a dare seguito agli impegni assunti durante l’incontro tenuto il mese scorso sul protocollo per la inumazione dei feti.

“Non le nascondiamo il nostro disappunto per non aver ricevuto alcuna notizia ulteriore – si legge in una nota inviata allo stesso Quintavalle – e siamo preoccupate che possibili manovre messe in atto dall’associazione ‘Difendere la vita con Maria’ possano ritardare o addirittura annullare una decisione nel merito del ritiro della delibera e convenzione tra ASL Rm4 e associazione sulla sepoltura dei residui abortivi non richiesti dalla donna. Le ricordiamo la sua richiesta di aver tempo e modo per risolvere in modo onorevole la questione. Riteniamo di essere state leali nel nostro impegno, chiediamo altrettanta lealtà nei nostri confronti. Abbiamo lottato per avere la legge 194 sulla maternità responsabile e il diritto di aborto, l’abbiamo difesa nel passato da tentativi di criminalizzare le donne che vi ricorrono, la difenderemo ancora con tutti gli strumenti della democrazia. Siamo certe che non tradirà l’impegno assunto a conferma della laicità e indipendenza di una fondamentale istituzione dello Stato come la ASL che lei dirige”.