Interventi di pulizia di CSP nei cimiteri comunali

CIVITAVECCHIA – CSP in azione nei cimiteri comunali, con interventi di manutenzione costanti all’interno delle due strutture cittadine. I responsabili del servizio effettuano ogni settimana un accurato sopralluogo all’interno ed all’esterno delle strutture di Via Braccianese Claudia e Via Aurelia Nord atto a verificare le azioni necessarie a migliorare il decoro di un luogo di riferimento per la nostra comunità.

Il programma di pulizia della scorsa settimana ha riguardato diverse frazioni del cimitero monumentale che sono state liberate da erbacce, detriti e fogliame. Da lunedì mattina gli operai sono inoltre al lavoro per un intervento di pulizia e sistemazione dei campi, che si è reso necessario a causa della continua crescita dell’erba.

Nei prossimi giorni le stesse tipologie di intervento verranno effettuati anche al cimitero di Via Braccianese Claudia.