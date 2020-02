Inquinamento e malattie, i Medici per l’Ambiente in audizione alla Camera

CIVITAVECCHIA – Nel pomeriggio di iri, giovedì 5 febbraio, la Commissione VIII (Ambiente territorio e lavori pubblici) della Camera dei Deputati, nell’ambito degli esami in sede degli atti del Governo dello Schema di decreto legislativo recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera (atto n. 138), ha convocato anche i rappresentanti della Società Internazionale dei Medici per l’Ambiente (ISDE Italia) per una audizione.

Il dr. Giovanni Ghirga ha basato la sua relazione sul rapporto ormai scientificamente dimostrato, in soggetti geneticamente predisposti, tra esposizione a polveri fini, mercurio, piombo, antimonio, cadmio, diossine, alcuni pesticidi e l’aumento del rischio di Disturbi del Neurosviluppo come il Ritardo del Linguaggio, la Sindrome da Deficit dell’Attenzione ed Iperattività e il Disturbo dello Spettro Autistico.

“Secondo dati recenti dell’Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio dei Disturbi dello Spettro Autistico (2019) – ha sottolineato – in Italia ne soffre un bambino ogni 77 (nella fascia di età 7-9 anni), con una prevalenza maggiore nei maschi (4,4 maschi ogni 1 femmina)”.

Il dr. Ghirga si è soffermato in particolare sul rischio di aggravare questa epidemia di Disturbi dello Spettro Autistico che potrebbe essere causata dalla volontà di costruire nuovi inceneritori di rifiuti i quali emettono, a seguito della combustione, proprio gli inquinanti citati.

Il dr. Ugo Corrieri ha svolto invece una relazione interessante basata sui rischi per la salute e il danno climatico legati alla combustione della biomassa.