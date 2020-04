“Ingiustificata la cassa integrazione a zero ore per i lavoratori di Port Mobility”

CIVITAVECCHIA – Dai sindacati FILT-CGIL, FIT-CISL, UGL MARE E PORTI, USBLAVOROPRIVATO e UILTRASPORTI riceviamo e pubblichiamo:

“Le Scriventi OO.SS., in riferimento alla situazione venutasi a creare all’interno della Società Port Mobility relativamente all’utilizzo degli Ammortizzatori Sociali, a tutela ed in rappresentanza dei lavoratori sono a significare quanto segue.

Svolgendo la Port Mobility un servizio di interesse economico generale nell’ambito del Porto di Civitavecchia, alle Scriventi è apparso fin da subito inaccettabile e irricevibile, pur nelle oggettive difficoltà finanziarie indicateci dal Concessionario e dalla mancanza di certezze ricevute dal concedente ovvero l’ADSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale, un ricorso alla Cassa integrazione cosiddetta a zero ore, con totale sospensione delle attività. Questo in aperta contraddizione, innanzitutto, con la definizione di Servizi di Interesse Economico Generale, svolta da Port Mobility come concessionaria dei servizi.

Pertanto le attività di interesse generale sono soggetti a obblighi di servizio pubblico, a supporto di quanto da noi sostenuto, dunque circa la possibilità di attivare eventualmente Ammortizzatori Sociali a seguito della situazione emergenziale del Covid 19 non in modo totale ma parziale, ovvero definendo un Piano di Servizi minimi da assicurare in Porto da parte di Port Mobility, abbiamo riscontrato la Nota pervenuta in data 15 c.m., da parte della Direzione Marittima della Capitaneria di Porto di Civitavecchia che, sostanzialmente, afferma nell’ambito delle sue prerogative e giurisdizione che non è possibile sospendere ma solo ridurre le attività esercitate da un Concessionario nell’ambito dello svolgimento di SIEG, invitando peraltro l’ADSP a fissare un Piano cosiddetto dei Servizi Emergenziali.

Di fatto, invitando le parti a rivalutare la posizione dell’infopoint che nell’ultimo periodo ha fatto un importante lavoro di back Office estremamente importante nel rapporto con l’utenza, da adottare, possibilmente di concerto con Port Mobility.

Quanto appena ricordato, altro non è che ciò che le Scriventi OO.SS. hanno fin da subito e più volte richiesto, ovviamente non in forza di autorità come la Capitaneria di Porto di Civitavecchia ma solo come rappresentanti sindacali preoccupati delle sorti dei lavoratori, sia alla Società Concessionaria che all’ADSP, auspicando una positiva risoluzione della vicenda attraverso una sintesi delle rispettive posizioni, divergenti dal punto di vista quantitativo, qualitativo ed economico-finanziario e sulle cui motivazioni queste OO.SS. non certo hanno prerogativa di parola né intendono averla.

Si ritiene inaccettabile, mentre il tempo passa senza una decisione certa al riguardo, che a farne le spese sia soltanto l’anello più debole della catena, vale a dire i lavoratori e le loro famiglie.

Stante quanto sopra, le Scriventi ritengono il Piano dei Servizi Minimi, predisposto dalla Società Port Mobility in linea con quanto sostenuto dalla Spettabile Capitaneria di Porto di Civitavecchia e con la natura stessa di Servizio di Interesse Economico Generale, per quanto preveda una sostanziale riduzione delle attività.

Per quanto già scritto, non si può stabilire la necessità di un servizio pubblico esclusivamente in base alle risorse economiche a disposizione, ma in base alle effettive necessità e bisogni dell’utenza portuale, vista la natura sociale e pubblica che caratterizza le attività svolte con il proprio personale da parte di Port Mobility nell’ambito portuale.

Il tempo dell’attesa riteniamo sia finito e non è più possibile fare a scaricabarile senza assumere decisioni, pur difficili ma necessarie alla sopravvivenza di centinaia di lavoratori e delle loro famiglie civitavecchiesi, oltre a garantire lo svolgimento di attività pubbliche e di interesse generale, a maggior ragione in un momento straordinario, che richiede scelte straordinarie, per via dei connotati emergenziali in tutti i sensi che ha assunto la situazione nel Cluster portuale”.

A. Borgioni – FILT CGIL

P. V. Sagarriga – FIT CISL

F. Attig – UGL MARE E TRASPORTI

G. Ricci – USB LAVORO PRIVATO

G. Gallo – UIL TRASPORTI