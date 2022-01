Indagine Procura, la maggioranza fa quadrato sugli indagati

CIVITAVECCHIA – Ancora prese di posizione all’interno della maggioranza a sostegno degli indagati coinvolti dall’indagine avviata dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia su Palazzo del Pincio.

“Esprimiamo piena fiducia nell’operato degli assessori ed in particolare dell’avv. Emanuela di Paolo – si legge in una nota congiunta di Forza Italia, Civitavecchia 2024 e Lista Tedesco – e siamo certi che il lavoro della magistratura chiarirà in maniera definitiva la vicenda. La storia ha visto molteplici politici destinatari di avvisi di garanzia i quali si sono poi trasformati in sentenze di assoluzione. Siamo, pertanto, a ribadire la nostra vicinanza alle persone coinvolte in questa vicenda”.