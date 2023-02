Indagine di mercato del Comune per la realizzazione di uno sportello GAP

CIVITAVECCHIA – «Conosciamo tutti i rischi e i drammi connessi alle dipendenze. Quasi sempre, però, quando ci parlano di problemi “dipendenza” pensiamo alle sostanze pericolose e proibite. Ma c’è una dipendenza più subdola e meno pericolosa per le conseguenze nefaste che portano spesso alla rovina di famiglie intere: quella del gioco d’azzardo. Per questo pensiamo che il nostro territorio debba avere un punto che sia di aiuto concreto alle vittime di questa patologia». Così ha dichiarato l’assessore ai Servizi sociali del Comune di Civitavecchia, Cinzia Napoli, comunicando l’avvio di un’indagine di mercato per l’affidamento di un progetto di prevenzione e contrasto del Gioco d’azzardo patologico (GAP) che preveda azioni d’informazione primaria sui rischi del gioco d’azzardo, una raccolta di dati sul fenomeno nel territorio distrettuale, la promozione di una maggiore consapevolezza sociale rispetto al tema del gioco d’azzardo e l’attivazione di interventi territoriali informativi- formativi che rafforzino la rete dei servizi distrettuali.

I soggetti interessati e in possesso dei requisiti richiesti dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse entro le ore 12:00 del prossimo 28 febbraio. La manifestazione dovrà essere inviata esclusivamente da indirizzo PEC dell’operatore all’indirizzo PEC del Comune di Civitavecchia comune.civitavecchia@legalmail.itn indicando come destinatario il “Servizio 3 – Sezione Servizi Sociali – Ufficio di Piano”, con oggetto: “Indagine di mercato per l’affidamento del servizio di realizzazione di uno sportello di informazione ed ascolto per il contrasto del gioco d’azzardo patologico”.

L’Avviso pubblico e la modulistica per l’invio della manifestazione d’interesse sono reperibili sul sito del Comune di Civitavecchia – www.comune.civitavecchia.rm.it – nella sezione “InformaComune”.