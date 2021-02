Incontro tra l’Amministrazione e i residenti di Borgata Aurelia

CIVITAVECCHIA – Si è svolto nella giornata di ieri, mercoledì 10 Febbraio, l’incontro tra l’amministrazione e una delegazione di residenti della Borgata Aurelia.

“Si sono affrontate tematiche molto importanti, che da anni sono ancora irrisolte – spiega il Delegato Daniele Lucarelli – Si è aperto un dialogo costruttivo che presto permetterà ai residenti di vedere i primi frutti. Sicuramente non è un lavoro facile, ma l’impegno di tutta l’amministrazione c’è. Sono state fatte alcune ipotesi circa la risoluzione dei problemi con la proprietà della vecchia Borgata con la quale bisognerà sicuramente rapportarci per giungere all’obiettivo prefissato. I residenti presenti alla riunione hanno esposto le loro idee ed alcune sono state recepite dall’amministrazione in modo positivo e ci si è impegnati a metterle in opera. E’ sicuramente un inizio che siamo certi porterà un risultato soddisfacente Grazie al Sindaco Ernesto Tedesco, agli assessori Manuel Magliani e Leonardo Roscioni, ai dirigenti Ing. Giulio Iorio e Arch. Lucio Contardi che erano presenti alla riunione.”