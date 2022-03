Incontro fruttuoso tra il Sindaco tedesco e la Presidente di Cotral Colaceci

CIVITAVECCHIA – Un incontro fruttuoso, quello di ieri mattina a Palazzo del Pincio tra il sindaco Ernesto Tedesco e la presidente di Cotral Amalia Colaceci. Sul tavolo, i rapporti tra Comune e Azienda dopo l’acquisto del complesso un tempo occupato da Civitavecchia Infrastrutture, in via Braccianese Claudia.

La dottoressa Colaceci ha portato la volontà di Cotral di rinnovare e ottimizzare le strutture presenti (si procederà anche alla bonifica dell’amianto), compresi gli uffici della Polizia Municipale, che continueranno ad essere ospitati all’interno del comprensorio con la formula del comodato d’uso. La stessa Cotral provvederà a modernizzare i locali, tra l’altro con la realizzazione degli ascensori per l’accesso dei disabili al piano superiore, al momento assenti. Gli altri soggetti presenti lasceranno la struttura entro la data prevista dagli accordi, compreso Csp che continuerà ad occuparsi solo degli interventi ordinari come lo svuotamento delle vasche per il lavaggio dei mezzi della Nettezza urbana e di quelli del trasporto pubblico. Entro il 2025 Csp dovrà trasferirsi in altra sede, ma nell’incontro di oggi si è parlato anche di un “accordo quadro” per stabilire modi e tempi dello spostamento.

Il consigliere Alessandro D’Amico, delegato del Sindaco alla Polizia Locale, ha espresso «grande soddisfazione per quest’incontro con la presidente Colaceci. Grazie alla sua disponibilità a una collaborazione virtuosa con l’Amministrazione Comunale potremo, tra l’altro, raggiungere l’obiettivo di avere un Comando di polizia locale più efficiente e innovativo. Migliore sia per l’organizzazione del lavoro che per l’accoglienza dei cittadini».