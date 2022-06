Incendio di Malagrotta, il Vescovo Ruzza: “Preoccupazione per la salute dei cittadini”

CIVITAVECCHIA – «Seguo con apprensione gli sviluppi dell’incendio divampato ieri pomeriggio negli impianti di Malagrotta. Agli abitanti della Valle Galeria e a quelli delle zone limitrofe esprimo la mia vicinanza di pastore unendomi con la preghiera al dolore per questa ennesima prova a cui sono sottoposti. Auspico che l’area interessata possa essere messa in sicurezza il prima possibile per la tutela delle persone e dell’ambiente. La preoccupazione riguarda infatti la salute dei cittadini ma anche l’operatività e lo sviluppo delle attività economiche nei terreni circostanti che potrebbero subire danni ingenti per le conseguenze del rogo. Rinnovando a tutti l’appello a rispettare le disposizioni indicate dalle autorità competenti, che ringrazio per gli interventi realizzati a seguito dell’evento, manifesto la disponibilità della diocesi di Porto-Santa Rufina a collaborare secondo quanto ritenuto opportuno». Questo quanto dichiara Gianrico Ruzza, vescovo di Porto-Santa Rufina, in merito all’incendio negli impianti di Malagrotta avvenuto il 15 giugno.