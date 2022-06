Incendi, il Sindaco: prezioso lavoro di operatori e volontari, anche i cittadini facciano la loro parte

CIVITAVECCHIA – “Civitavecchia ha conosciuto purtroppo in questi giorni alcuni momenti davvero difficili, a causa degli incendi che hanno interessato zone estese del territorio comunale. Il bilancio è serio ma fortunatamente i danni sono stati limitati dalla generosa e infaticabile opera delle forze di polizia, dei vigili del fuoco, della polizia locale, dei volontari della nostra Protezione civile e di quelli di Allumiere, Cerveteri e Tolfa, che si sono prodigati in maniera encomiabile per arginare la furia delle fiamme“. Così il Sindaco, Ernesto Tedesco.

“Nel ringraziarli con il cuore in mano a nome di tutta la città, ricordo ai cittadini che ho firmato nei giorni scorsi due ordinanze, una che vieta di accendere fuochi fino al 30 settembre e l’altra che limita gli sprechi di acqua. Ma rammento soprattutto che è in vigore l’obbligo per i proprietari di terreno di creare la linea perimetrale tagliafuoco: è una misura prevista per legge, che avrebbe potuto risparmiare tanti danni all’ambiente e pure spese ingenti all’erario, visto che il volo di un elicottero costa 4000 euro all’ora. Difendere la natura che amiamo è anche un dovere di ciascuno di noi, da compiere nella quotidianità”, conclude il primo cittadino.