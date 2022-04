In piazza contro le politiche sui rifiuti della Regione

ROMA – Manifestazione alla Garbatella di Roma, di fronte alla Presidenza della Regione Lazio venerdì 22 aprile, alle ore 10:30, per protestare contro le politiche della Pisana in tema di rifiuti. Ad organizzarla numerose associazioni e sigle ambientaliste del Lazio, tra cui anche il comitato Civitavecchia Bene Comune.

“La regione Lazio, l’Area Metropolitana, Roma Capitale alimentano e indirizzano una gestione dei rifiuti basata ancora su discariche, TMB/TBM e inceneritori, che pure avrebbero dovuto dismettere, alla luce del piano dei rifiuti del 2020. Sono invece coerenti col medesimo piano quando autorizzano e/o producono impianti a digestione anaerobica per biometano, che godono di lauti incentivi nazionali ed europei – si legge in una nota congiunta delle associazioni ambientaliste – Dopo la provvisoria chiusura della discarica di Albano-Roncigliano, è ripartita la ricerca di territori ove sversare i milioni di tonnellate dell’indifferenziato romano. Nelle loro intenzioni, Magliano Romano è condannato e una nuova discarica si potrebbe fare nell’area ardeatina-laurentina, dove non mancano discariche di inerti e degrado a pochi passi dai quartieri abitati. Il biometano si può fare, per loro, a Roma nord a Civitavecchia, ancora a Roncigliano, a Velletri e così via. Che il metano, ancorché “BIO”, andrà comunque bruciato e che, insieme ad altre porcherie, gli impianti vomiteranno una melma velenosa, non viene considerato né nocivo, né climalterante. Oggi poi, il biometano è diventato un’arma contro il cattivo metano russo e il suo digestato (fuori controllo), spacciato come ammendante per l’agricoltura, fiero baluardo contro il concime russo, siamo in guerra o no? Quindi, in guerra come in emergenza, sempre autorizzati a procurare ‘danni irrimediabili e devastanti per l’ambiente e la salute pubblica»’.

“Tutte le popolazioni – prosegue la nota – da Civitavecchia a Guidonia, dai Castelli Romani a Colleferro, da Velletri ad Aprilia e quella romana alle prese con impianti e progetti analoghi, si oppongono a queste scelte, che attentano alla salute umana e animale, alla salubrità dei luoghi e alle locali prerogative decisionali. L’unico modo per trattare i rifiuti è cancellare l’idea di farci business, comunicandolo ad alta voce a Cerroni team, Altissimi, Lozza, ACEA, AMA, Acqua Latina e chiunque altro si lanci in questa terra di nessuno! Riduzione a monte, investire su un piano occupazionale adeguato a supportare la raccolta differenziata spinta, il recupero delle materie, la digestione aerobica e piccoli impianti per l’umido. Non è tutto ma sarebbe un passo avanti.”

FIRMATO:

Coordinamento contro l’inceneritore di Albano – Presidio No discarica Albano

Comitato Risanamento Ambientale

Alternativa Sostenibile

Civitavecchia Bene Comune

Comitati uniti di Rocca Cencia

Aprilia Libera

La Città degli Alberi Aprilia

Rete Ecosistemica Roma

Rete Ecologista Castelli Romani

Insieme per Casal Fattoria IX Municipio

Lavoratori AMA – Usb Cittadini di Cava Covalca –

IX Municipio

Dopolavoro Ferroviario Velletri

Forum Ambientalista ODV Civitavecchia

Associazione Ecologica Monti Sabatini -No Discarica Magliano Romano